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03.11.2026 09:29:00
Lonza Aktie News: Lonza am Vormittag im Minus
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Lonza. Die Lonza-Aktie gab im SIX SX-Handel zuletzt um 0,2 Prozent auf 647,20 CHF nach.
Die Lonza-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 09:28 Uhr mit Abschlägen von 0,2 Prozent bei 647,20 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der derzeit bei 14'776 Punkten notiert. In der Spitze fiel die Lonza-Aktie bis auf 643,20 CHF. Zur Startglocke stand der Titel bei 644,00 CHF. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 7'482 Lonza-Aktien den Besitzer.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 02.11.2026 bei 651,40 CHF. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 0,65 Prozent über dem aktuellen Kurs der Lonza-Aktie. Bei 454,60 CHF erreichte der Anteilsschein am 23.03.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 29,76 Prozent.
2025 wurde eine Dividende von Höhe von 5,00 CHF ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 5,66 CHF.
Voraussichtlich am 27.01.2027 dürfte Lonza Anlegern einen Blick in die Q4 2026-Bilanz gewähren. Die Veröffentlichung der Lonza-Ergebnisse für Q4 2027 erwarten Experten am 26.01.2028.
Den erwarteten Gewinn je Lonza-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 18,39 CHF fest.
Redaktion finanzen.ch
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Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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