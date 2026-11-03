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03.11.2026 12:29:00

Lonza Aktie News: Lonza am Mittag mit negativen Vorzeichen

Lonza Aktie News: Lonza am Mittag mit negativen Vorzeichen

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Lonza. Die Lonza-Aktie notierte im SIX SX-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,5 Prozent bei 645,20 CHF.

Lonza
652.34 CHF -0.43%
Kaufen Verkaufen

Das Papier von Lonza gab in der SIX SX-Sitzung ab. Um 12:28 Uhr ging es um 0,5 Prozent auf 645,20 CHF abwärts. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der bislang bei 14'778 Punkten steht. Das bisherige Tagestief markierte Lonza-Aktie bei 643,20 CHF. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 644,00 CHF. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 21'157 Lonza-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (651,40 CHF) erklomm das Papier am 02.11.2026. 0,96 Prozent Plus fehlen der Lonza-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 454,60 CHF fiel das Papier am 23.03.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Lonza-Aktie liegt somit 41,93 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenausschüttung für Lonza-Aktionäre betrug im Jahr 2025 5,00 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 5,66 CHF belaufen.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2026 dürfte Lonza am 27.01.2027 präsentieren. Schätzungsweise am 26.01.2028 dürfte Lonza die Q4 2027-Finanzergebnisse präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Lonza-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 18,39 CHF fest.

Redaktion finanzen.ch

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Trading Signals: NXP: Erholung stösst an ihre Grenzen

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Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch

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Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.

Themen im Video:
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