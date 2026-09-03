Lonza Aktie News: Lonza zeigt sich am Donnerstagvormittag gestärkt

Um 09:28 Uhr sprang die Lonza-Aktie im SIX SX-Handel an und legte um 0,3 Prozent auf 585,20 CHF zu. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SMI, der aktuell bei 14'354 Punkten steht. Die Lonza-Aktie zog in der Spitze bis auf 588,20 CHF an. Bei 583,80 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten Lonza-Aktien beläuft sich auf 2'602 Stück.

Bei 597,80 CHF markierte der Titel am 25.08.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 2,15 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Lonza-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 23.03.2026 bei 454,60 CHF. Mit einem Abschlag von mindestens 22,32 Prozent könnte die Lonza-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 5,62 CHF. Im Vorjahr erhielten Lonza-Aktionäre 5,00 CHF je Wertpapier.

Mit der Q4 2026-Bilanzvorlage von Lonza wird am 27.01.2027 gerechnet. Experten kalkulieren am 26.01.2028 mit der Veröffentlichung der Q4 2027-Bilanz von Lonza.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Lonza-Aktie in Höhe von 18,22 CHF im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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