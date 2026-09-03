Lonza Aktie News: Anleger schicken Lonza am Nachmittag auf rotes Terrain

Die Lonza-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 16:28 Uhr 0,3 Prozent im Minus bei 581,80 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der derzeit bei 14'380 Punkten notiert. Das Tagestief markierte die Lonza-Aktie bei 579,00 CHF. Den Handelstag beging das Papier bei 583,80 CHF. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 35'054 Lonza-Aktien den Besitzer.

Am 25.08.2026 markierte das Papier bei 597,80 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 2,75 Prozent hinzugewinnen. Am 23.03.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 454,60 CHF nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Lonza-Aktie damit 27,98 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Jahr 2025 erhielten Lonza-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 5,00 CHF. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 5,62 CHF.

Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird am 27.01.2027 erwartet. Einen Blick in die Q4 2027-Bilanz können Lonza-Anleger Experten zufolge am 26.01.2028 werfen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Lonza einen Gewinn von 18,22 CHF je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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