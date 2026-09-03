Lonza Aktie News: Lonza am Mittag mit negativen Vorzeichen

Die Lonza-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 12:28 Uhr mit Abschlägen von 0,1 Prozent bei 582,60 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der derzeit bei 14'372 Punkten notiert. In der Spitze fiel die Lonza-Aktie bis auf 579,00 CHF. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 583,80 CHF. Zuletzt wechselten 17'569 Lonza-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 25.08.2026 bei 597,80 CHF. Mit einem Zuwachs von 2,61 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 23.03.2026 gab der Anteilsschein bis auf 454,60 CHF nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Lonza-Aktie mit einem Verlust von 21,97 Prozent wieder erreichen.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 5,00 CHF ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 5,62 CHF.

Die kommende Q4 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 27.01.2027 veröffentlicht. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz am 26.01.2028.

Von Analysten wird erwartet, dass Lonza im Jahr 2026 18,22 CHF Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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