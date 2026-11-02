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02.11.2026 16:29:00
Lonza Aktie News: Lonza gewinnt am Nachmittag
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Lonza. Das Papier von Lonza legte zuletzt zu und stieg im SIX SX-Handel um 0,5 Prozent auf 647,60 CHF.
Die Lonza-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 16:28 Uhr 0,5 Prozent im Plus bei 647,60 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SMI, der derzeit bei 14'783 Punkten notiert. Das bisherige Tageshoch markierte die Lonza-Aktie bei 651,40 CHF. Bei 639,40 CHF eröffnete der Anteilsschein. Im heutigen Handel wurden bisher 43'713 Lonza-Aktien umgesetzt.
Mit einem Kursgewinn bis auf 651,40 CHF erreichte der Titel am 02.11.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Lonza-Aktie 0,59 Prozent zulegen. Am 23.03.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 454,60 CHF ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Lonza-Aktie 29,80 Prozent sinken.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 5,66 CHF. Im Vorjahr hatte Lonza 5,00 CHF je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.
Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird für den 27.01.2027 terminiert. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2027-Bilanz auf den 26.01.2028.
Experten gehen davon aus, dass Lonza im Jahr 2026 18,39 CHF je Aktie Gewinn verbuchen wird.
Redaktion finanzen.ch
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Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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