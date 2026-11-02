Lonza Aktie News: Lonza gewinnt am Nachmittag

Die Lonza-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 16:28 Uhr 0,5 Prozent im Plus bei 647,60 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SMI, der derzeit bei 14'783 Punkten notiert. Das bisherige Tageshoch markierte die Lonza-Aktie bei 651,40 CHF. Bei 639,40 CHF eröffnete der Anteilsschein. Im heutigen Handel wurden bisher 43'713 Lonza-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 651,40 CHF erreichte der Titel am 02.11.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Lonza-Aktie 0,59 Prozent zulegen. Am 23.03.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 454,60 CHF ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Lonza-Aktie 29,80 Prozent sinken.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 5,66 CHF. Im Vorjahr hatte Lonza 5,00 CHF je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird für den 27.01.2027 terminiert. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2027-Bilanz auf den 26.01.2028.

Experten gehen davon aus, dass Lonza im Jahr 2026 18,39 CHF je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Lonza-Aktie

Lonza-Aktie fester: Schweizer Auftragsfertiger baut Biokonjugat-Kapazitäten in Visp aus

SMI-Papier Lonza-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Lonza von vor 5 Jahren eingebracht

SMI-Papier Lonza-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Lonza-Investment von vor 3 Jahren verdient