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02.11.2026 16:29:00

Lonza Aktie News: Lonza gewinnt am Nachmittag

Lonza Aktie News: Lonza gewinnt am Nachmittag

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Lonza. Das Papier von Lonza legte zuletzt zu und stieg im SIX SX-Handel um 0,5 Prozent auf 647,60 CHF.

Lonza
646.68 CHF 0.51%
Kaufen Verkaufen

Die Lonza-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 16:28 Uhr 0,5 Prozent im Plus bei 647,60 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SMI, der derzeit bei 14'783 Punkten notiert. Das bisherige Tageshoch markierte die Lonza-Aktie bei 651,40 CHF. Bei 639,40 CHF eröffnete der Anteilsschein. Im heutigen Handel wurden bisher 43'713 Lonza-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 651,40 CHF erreichte der Titel am 02.11.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Lonza-Aktie 0,59 Prozent zulegen. Am 23.03.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 454,60 CHF ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Lonza-Aktie 29,80 Prozent sinken.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 5,66 CHF. Im Vorjahr hatte Lonza 5,00 CHF je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird für den 27.01.2027 terminiert. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2027-Bilanz auf den 26.01.2028.

Experten gehen davon aus, dass Lonza im Jahr 2026 18,39 CHF je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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Typ Hebel Verfall Valor
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Long 12.4423 21.12.2029 160235622
Long 8640 18.12.2026 133694154
Typ Hebel Verfall Valor
Short 6469.9995 20.11.2026 160008204
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Long 7.4368 10.55 161119094
Long 12.4423 4.88 162066440
Long 18.4857 2.17 161595360
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Short 5.6261 13.88 162066640
Short 9.6597 6.76 158463372
Short 18.4857 1.79 161894214
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
Long 5 -20.37 128418879
Long 8 -12.91 133478810
Long 12 -8.76 139996986
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
In eigener Sache

Trading Signals: Coca-Cola - Die Rallye hat noch Sprudel

Der Brausekonzern beweist, dass auch defensive Konsumwerte für prickelnde Kursgewinne gut sind. Überraschend starke Quartalszahlen, eine erhöhte Gewinnprognose und optimistische Analysten sprechen für eine Fortsetzung des Aufwärtstrends. Die 100-Dollar-Marke ist zum Greifen nahe.

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Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch

Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.

Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.

Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

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Typ Stop-Loss Hebel Symbol
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Short 15’655.27 13.84 STBNIU
Short 16’281.13 8.71 SDBM5U
SMI-Kurs: 14’803.03 02.11.2026 17:19:39
Long 14’101.92 19.11 S3BFPU
Long 13’794.38 13.71 STW8BU
Long 13’185.26 8.84 SXBT2U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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