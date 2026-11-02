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02.11.2026 12:29:00

Lonza Aktie News: Lonza präsentiert sich am Montagmittag stärker

Lonza Aktie News: Lonza präsentiert sich am Montagmittag stärker

Die Aktie von Lonza zählt am Montagmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Lonza-Aktie stieg im SIX SX-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,7 Prozent auf 649,00 CHF.

Lonza
647.27 CHF 0.60%
Kaufen Verkaufen

Um 12:28 Uhr stieg die Lonza-Aktie. In der SIX SX-Sitzung kletterte das Papier um 0,7 Prozent auf 649,00 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SMI, der derzeit bei 14'777 Punkten notiert. Die Lonza-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 651,40 CHF aus. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 639,40 CHF. Die Anzahl der bisher gehandelten Lonza-Aktien beläuft sich auf 26'657 Stück.

Bei einem Wert von 651,40 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (02.11.2026). Gewinne von 0,37 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 454,60 CHF am 23.03.2026. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 29,95 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nachdem im Jahr 2025 5,00 CHF an Lonza-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 5,66 CHF aus.

Lonza wird die nächste Bilanz für Q4 2026 voraussichtlich am 27.01.2027 vorlegen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2027-Bilanz auf den 26.01.2028.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Lonza ein EPS in Höhe von 18,39 CHF in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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Long 12.4962 20.11.2026 160008824
Long 8656 18.12.2026 133694154
Typ Hebel Verfall Valor
Short 6497.9995 20.11.2026 160008205
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Long 7.22 10.99 161119094
Long 11.8145 5.35 162066440
Long 17.1 2.65 161595360
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Short 5.8018 13.32 162066640
Short 9.9877 6.23 158463372
Short 20.3062 1.29 161894214
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
Long 5 -20.76 128418879
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Long 12 -9.21 144335832
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
In eigener Sache

Trading Signals: Coca-Cola - Die Rallye hat noch Sprudel

Der Brausekonzern beweist, dass auch defensive Konsumwerte für prickelnde Kursgewinne gut sind. Überraschend starke Quartalszahlen, eine erhöhte Gewinnprognose und optimistische Analysten sprechen für eine Fortsetzung des Aufwärtstrends. Die 100-Dollar-Marke ist zum Greifen nahe.

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Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch

Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.

Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.

Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch

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Mini-Futures auf SMI

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Short 16’281.13 8.98 SDBM5U
SMI-Kurs: 14’731.88 02.11.2026 14:04:42
Long 14’174.03 19.88 SLBXRU
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Long 13’253.37 8.98 S8BFJU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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