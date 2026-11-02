Lonza Aktie News: Lonza präsentiert sich am Montagmittag stärker

Um 12:28 Uhr stieg die Lonza-Aktie. In der SIX SX-Sitzung kletterte das Papier um 0,7 Prozent auf 649,00 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SMI, der derzeit bei 14'777 Punkten notiert. Die Lonza-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 651,40 CHF aus. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 639,40 CHF. Die Anzahl der bisher gehandelten Lonza-Aktien beläuft sich auf 26'657 Stück.

Bei einem Wert von 651,40 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (02.11.2026). Gewinne von 0,37 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 454,60 CHF am 23.03.2026. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 29,95 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nachdem im Jahr 2025 5,00 CHF an Lonza-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 5,66 CHF aus.

Lonza wird die nächste Bilanz für Q4 2026 voraussichtlich am 27.01.2027 vorlegen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2027-Bilanz auf den 26.01.2028.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Lonza ein EPS in Höhe von 18,39 CHF in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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