Lonza Aktie News: Lonza am Vormittag mit Abschlägen

Die Lonza-Aktie notierte um 09:28 Uhr im SIX SX-Handel in Rot und verlor 0,5 Prozent auf 558,00 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der derzeit bei 13'631 Punkten notiert. Die grössten Abgaben verzeichnete die Lonza-Aktie bis auf 554,40 CHF. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 557,00 CHF. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 5'750 Lonza-Aktien den Besitzer.

Bei 597,80 CHF markierte der Titel am 25.08.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. 7,13 Prozent Plus fehlen der Lonza-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 23.03.2026 (454,60 CHF). Das 52-Wochen-Tief könnte die Lonza-Aktie mit einem Verlust von 18,53 Prozent wieder erreichen.

Lonza-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 5,00 CHF, Analysten gehen in diesem Jahr von 5,62 CHF aus.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2026 dürfte Lonza am 27.01.2027 präsentieren. Experten kalkulieren am 26.01.2028 mit der Veröffentlichung der Q4 2027-Bilanz von Lonza.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 18,21 CHF je Aktie in den Lonza-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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