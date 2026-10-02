Lonza Aktie News: Lonza am Nachmittag in Grün

Um 16:28 Uhr konnte die Aktie von Lonza zulegen und verteuerte sich in der SIX SX-Sitzung um 0,9 Prozent auf 565,40 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SMI, der aktuell bei 13'694 Punkten steht. Den Tageshöchststand markierte die Lonza-Aktie bei 570,20 CHF. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 557,00 CHF. Die Anzahl der bisher gehandelten Lonza-Aktien beläuft sich auf 43'135 Stück.

Bei einem Wert von 597,80 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (25.08.2026). Der aktuelle Kurs der Lonza-Aktie ist somit 5,73 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 454,60 CHF ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die Lonza-Aktie mit einem Verlust von 19,60 Prozent wieder erreichen.

Nachdem Lonza seine Aktionäre 2025 mit 5,00 CHF beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 5,62 CHF je Aktie ausschütten.

Am 27.01.2027 dürfte die Q4 2026-Bilanz von Lonza veröffentlicht werden. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz am 26.01.2028.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Lonza einen Gewinn von 18,21 CHF je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Lonza-Aktie

Lonza-Aktie sinkt: Programm im Bereich aseptischer Sprühtrocknung wird vorangetrieben

SMI-Titel Lonza-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Lonza von vor 5 Jahren angefallen

Lonza-Aktie tiefer: Veränderungen im Verwaltungsrat angekündigt