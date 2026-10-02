Lonza Aktie News: Lonza gewinnt am Freitagmittag an Boden

Um 12:28 Uhr konnte die Aktie von Lonza zulegen und verteuerte sich in der SIX SX-Sitzung um 0,8 Prozent auf 565,00 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SMI, der im Moment bei 13'675 Punkten tendiert. Bei 570,20 CHF markierte die Lonza-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 557,00 CHF. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 28'380 Lonza-Aktien.

Am 25.08.2026 erreichte der Anteilsschein mit 597,80 CHF ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 5,81 Prozent über dem aktuellen Kurs der Lonza-Aktie. Am 23.03.2026 gab der Anteilsschein bis auf 454,60 CHF nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Lonza-Aktie derzeit noch 19,54 Prozent Luft nach unten.

Nachdem Lonza seine Aktionäre 2025 mit 5,00 CHF beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 5,62 CHF je Aktie ausschütten.

Am 27.01.2027 werden die Q4 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Am 26.01.2028 wird Lonza schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2027 präsentieren.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Lonza-Gewinn in Höhe von 18,21 CHF je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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