Lonza Aktie 1384101 / CH0013841017
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02.09.2026 09:29:00
Lonza Aktie News: Lonza am Vormittag gesucht
Die Aktie von Lonza zählt am Mittwochvormittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt sprang die Lonza-Aktie im SIX SX-Handel an und legte um 0,2 Prozent auf 578,80 CHF zu.
Das Papier von Lonza konnte um 09:28 Uhr klettern und stieg im SIX SX-Handel um 0,2 Prozent auf 578,80 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SMI, der im Moment bei 14'322 Punkten tendiert. Den höchsten Wert des Tages markierte die Lonza-Aktie bei 579,40 CHF. Den Handelstag beging das Papier bei 578,00 CHF. Zuletzt wurden via SIX SX 2'051 Lonza-Aktien umgesetzt.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 25.08.2026 bei 597,80 CHF. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Lonza-Aktie mit einem Kursplus von 3,28 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 23.03.2026 (454,60 CHF). Mit einem Abschlag von mindestens 21,46 Prozent könnte die Lonza-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 5,59 CHF. Im Vorjahr erhielten Lonza-Aktionäre 5,00 CHF je Wertpapier.
Am 27.01.2027 dürfte die Q4 2026-Bilanz von Lonza veröffentlicht werden. Lonza dürfte die Q4 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 26.01.2028 präsentieren.
Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 18,14 CHF je Lonza-Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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