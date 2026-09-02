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Lonza Aktie 1384101 / CH0013841017

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02.09.2026 09:29:00

Lonza Aktie News: Lonza am Vormittag gesucht

Lonza Aktie News: Lonza am Vormittag gesucht

Die Aktie von Lonza zählt am Mittwochvormittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt sprang die Lonza-Aktie im SIX SX-Handel an und legte um 0,2 Prozent auf 578,80 CHF zu.

Lonza
588.03 CHF 2.20%
Kaufen Verkaufen

Das Papier von Lonza konnte um 09:28 Uhr klettern und stieg im SIX SX-Handel um 0,2 Prozent auf 578,80 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SMI, der im Moment bei 14'322 Punkten tendiert. Den höchsten Wert des Tages markierte die Lonza-Aktie bei 579,40 CHF. Den Handelstag beging das Papier bei 578,00 CHF. Zuletzt wurden via SIX SX 2'051 Lonza-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 25.08.2026 bei 597,80 CHF. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Lonza-Aktie mit einem Kursplus von 3,28 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 23.03.2026 (454,60 CHF). Mit einem Abschlag von mindestens 21,46 Prozent könnte die Lonza-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 5,59 CHF. Im Vorjahr erhielten Lonza-Aktionäre 5,00 CHF je Wertpapier.

Am 27.01.2027 dürfte die Q4 2026-Bilanz von Lonza veröffentlicht werden. Lonza dürfte die Q4 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 26.01.2028 präsentieren.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 18,14 CHF je Lonza-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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Long 12.1125 16.10.2026 159012807
Long 776 18.12.2026 133694154
Typ Hebel Verfall Valor
Short 10.9811 17.12.2027 151949988
Short 581.4 18.09.2026 158194256
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Long 7.0902 11.00 157975928
Long 12.3702 4.88 159013313
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Short 6.1915 12.78 148107986
Short 12.125 5.11 147677921
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
Long 5 -20.33 128418879
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Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
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