Lonza Aktie 1384101 / CH0013841017
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02.09.2026 16:29:00
Lonza Aktie News: Lonza am Mittwochnachmittag mit Aufschlag
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Lonza. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im SIX SX-Handel legte sie um 1,5 Prozent auf 586,20 CHF zu.
Um 16:28 Uhr wies die Lonza-Aktie Gewinne aus. In der SIX SX-Sitzung ging es für das Papier um 1,5 Prozent auf 586,20 CHF nach oben. Damit gibt das Wertpapier dem SMI, der bei 14'345 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Den Tageshöchststand markierte die Lonza-Aktie bei 591,60 CHF. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 578,00 CHF. Bisher wurden via SIX SX 32'294 Lonza-Aktien gekauft oder verkauft.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (597,80 CHF) erklomm das Papier am 25.08.2026. Das 52-Wochen-Hoch liegt 1,98 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Lonza-Aktie. Am 23.03.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 454,60 CHF nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Lonza-Aktie 28,95 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Nachdem im Jahr 2025 5,00 CHF an Lonza-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 5,59 CHF aus.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 27.01.2027 erfolgen. Einen Blick in die Q4 2027-Bilanz können Lonza-Anleger Experten zufolge am 26.01.2028 werfen.
Den erwarteten Gewinn je Lonza-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 18,14 CHF fest.
Redaktion finanzen.ch
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