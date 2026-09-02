Lonza Aktie 1384101 / CH0013841017
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02.09.2026 12:29:00
Lonza Aktie News: Lonza am Mittwochmittag auf grünem Terrain
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Lonza. Im SIX SX-Handel gewannen die Lonza-Papiere zuletzt 0,3 Prozent.
Um 12:28 Uhr ging es für das Lonza-Papier aufwärts. Im SIX SX-Handel verteuerte es sich um 0,3 Prozent auf 579,40 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SMI, der zurzeit bei 14'291 Punkten liegt. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Lonza-Aktie bisher bei 583,20 CHF. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 578,00 CHF. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 19'948 Lonza-Aktien.
Am 25.08.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 597,80 CHF. Gewinne von 3,18 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 454,60 CHF ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Lonza-Aktie 21,54 Prozent sinken.
Nach 5,00 CHF im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 5,59 CHF je Lonza-Aktie.
Für das laufende Jahresviertel Q4 2026 wird am 27.01.2027 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Am 26.01.2028 wird Lonza schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2027 präsentieren.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Lonza-Aktie in Höhe von 18,14 CHF im Jahr 2026 aus.
Redaktion finanzen.ch
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