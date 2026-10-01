Lonza Aktie News: Investoren trennen sich am Donnerstagvormittag vermehrt von Lonza

Das Papier von Lonza gab in der SIX SX-Sitzung ab. Um 09:28 Uhr ging es um 0,5 Prozent auf 572,20 CHF abwärts. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der bislang bei 13'718 Punkten steht. Die grössten Abgaben verzeichnete die Lonza-Aktie bis auf 568,20 CHF. Bei 569,60 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Zuletzt wechselten 2'543 Lonza-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 25.08.2026 auf bis zu 597,80 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Lonza-Aktie ist somit 4,47 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei einem Wert von 454,60 CHF erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (23.03.2026). Mit einem Abschlag von mindestens 20,55 Prozent könnte die Lonza-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 5,62 CHF. Im Vorjahr erhielten Lonza-Aktionäre 5,00 CHF je Wertpapier.

Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird am 27.01.2027 erwartet. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz auf den 26.01.2028.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Lonza-Gewinn in Höhe von 18,21 CHF je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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