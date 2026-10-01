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01.10.2026 16:29:00

Lonza Aktie News: Investoren trennen sich am Nachmittag vermehrt von Lonza

Lonza Aktie News: Investoren trennen sich am Nachmittag vermehrt von Lonza

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Lonza. Die Lonza-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im SIX SX-Handel ging es für das Papier um 1,7 Prozent auf 565,60 CHF abwärts.

Lonza
561.30 CHF -2.75%
Kaufen Verkaufen

Die Lonza-Aktie musste um 16:28 Uhr im SIX SX-Handel abgeben und fiel um 1,7 Prozent auf 565,60 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SMI, der zurzeit bei 13'667 Punkten liegt. Die Lonza-Aktie gab in der Spitze bis auf 564,80 CHF nach. Bei 569,60 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 35'055 Lonza-Aktien umgesetzt.

Am 25.08.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 597,80 CHF. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Lonza-Aktie derzeit noch 5,69 Prozent Luft nach oben. Bei 454,60 CHF fiel das Papier am 23.03.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 19,63 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 5,62 CHF. Im Vorjahr erhielten Lonza-Aktionäre 5,00 CHF je Wertpapier.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 27.01.2027 erfolgen. Experten kalkulieren am 26.01.2028 mit der Veröffentlichung der Q4 2027-Bilanz von Lonza.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 18,21 CHF je Aktie in den Lonza-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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