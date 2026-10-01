Lonza Aktie 1384101 / CH0013841017
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01.10.2026 12:29:00
Lonza Aktie News: Lonza am Mittag mit Einbussen
Die Aktie von Lonza gehört am Donnerstagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Lonza-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im SIX SX-Handel ging es um 1,5 Prozent auf 566,40 CHF abwärts.
Die Lonza-Aktie musste um 12:28 Uhr im SIX SX-Handel abgeben und fiel um 1,5 Prozent auf 566,40 CHF. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SMI, der im Moment bei 13'656 Punkten realisiert. Der Kurs der Lonza-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 564,80 CHF nach. Bei 569,60 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 19'859 Lonza-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Am 25.08.2026 erreichte der Anteilsschein mit 597,80 CHF ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Lonza-Aktie 5,54 Prozent zulegen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 454,60 CHF. Dieser Wert wurde am 23.03.2026 erreicht. Das 52-Wochen-Tief könnte die Lonza-Aktie mit einem Verlust von 19,74 Prozent wieder erreichen.
Im Jahr 2025 erhielten Lonza-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 5,00 CHF. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 5,62 CHF.
Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2026 dürfte Lonza am 27.01.2027 präsentieren. Experten kalkulieren am 26.01.2028 mit der Veröffentlichung der Q4 2027-Bilanz von Lonza.
Experten gehen davon aus, dass Lonza im Jahr 2026 18,21 CHF je Aktie Gewinn verbuchen wird.
Redaktion finanzen.ch
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