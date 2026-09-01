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01.09.2026 09:29:00

Lonza Aktie News: Lonza am Vormittag gesucht

Lonza Aktie News: Lonza am Vormittag gesucht

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Lonza. Im SIX SX-Handel gewannen die Lonza-Papiere zuletzt 0,2 Prozent.

Lonza
573.76 CHF -0.87%
Kaufen Verkaufen

Die Aktionäre schickten das Papier von Lonza nach oben. Im SIX SX-Handel gewann die Aktie um 09:28 Uhr 0,2 Prozent auf 578,00 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SMI, der im Moment bei 14'348 Punkten tendiert. Der Kurs der Lonza-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 578,80 CHF zu. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 576,00 CHF. Bisher wurden heute 6'257 Lonza-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 25.08.2026 bei 597,80 CHF. Das 52-Wochen-Hoch liegt 3,43 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Lonza-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 23.03.2026 bei 454,60 CHF. Mit Abgaben von 21,35 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Lonza-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 5,00 CHF, Analysten gehen in diesem Jahr von 5,59 CHF aus.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2026 wird am 27.01.2027 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Q4 2027-Finanzergebnisse könnte Lonza möglicherweise am 26.01.2028 präsentieren.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 18,14 CHF je Lonza-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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