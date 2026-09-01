Lonza Aktie 1384101 / CH0013841017
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01.09.2026 16:29:00
Lonza Aktie News: Lonza am Dienstagnachmittag in Rot
Die Aktie von Lonza gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Lonza-Aktie notierte im SIX SX-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,4 Prozent bei 574,40 CHF.
Um 16:28 Uhr ging es für die Lonza-Aktie nach unten. Im SIX SX-Handel fiel das Papier um 0,4 Prozent auf 574,40 CHF. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der bislang bei 14'327 Punkten steht. Die höchsten Verluste verbuchte die Lonza-Aktie bis auf 572,00 CHF. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 576,00 CHF. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 31'007 Lonza-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Am 25.08.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 597,80 CHF und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Lonza-Aktie somit 3,91 Prozent niedriger. Am 23.03.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 454,60 CHF nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 20,86 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Zuletzt erhielten Lonza-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 5,00 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 5,59 CHF aus.
Voraussichtlich am 27.01.2027 dürfte Lonza Anlegern einen Blick in die Q4 2026-Bilanz gewähren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2027 rechnen Experten am 26.01.2028.
Experten gehen davon aus, dass Lonza im Jahr 2026 18,14 CHF je Aktie Gewinn verbuchen wird.
Redaktion finanzen.ch
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