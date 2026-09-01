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01.09.2026 12:29:00

Lonza Aktie News: Lonza verbilligt sich am Dienstagmittag

Lonza Aktie News: Lonza verbilligt sich am Dienstagmittag

Die Aktie von Lonza gehört am Dienstagmittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Lonza gab in der SIX SX-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,3 Prozent auf 574,80 CHF abwärts.

Lonza
574.02 CHF -0.82%
Kaufen Verkaufen

Um 12:28 Uhr rutschte die Lonza-Aktie in der SIX SX-Sitzung um 0,3 Prozent auf 574,80 CHF ab. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der aktuell bei 14'239 Punkten steht. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Lonza-Aktie bisher bei 572,20 CHF. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 576,00 CHF. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 22'192 Lonza-Aktien.

Bei einem Wert von 597,80 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (25.08.2026). Das 52-Wochen-Hoch könnte die Lonza-Aktie mit einem Kursplus von 4,00 Prozent wieder erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 23.03.2026 Kursverluste bis auf 454,60 CHF und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Lonza-Aktie 26,44 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenausschüttung für Lonza-Aktionäre betrug im Jahr 2025 5,00 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 5,59 CHF belaufen.

Lonza wird die nächste Bilanz für Q4 2026 voraussichtlich am 27.01.2027 vorlegen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2027-Bilanz auf den 26.01.2028.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 18,14 CHF belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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