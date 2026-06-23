|Nach CHI-Ausgliederung
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23.06.2026 17:53:00
Lonza-Aktie kräftig im Plus: Angepasste Halbjahreszahlen 2025 veröffentlicht
Lonza hat seine Halbjahreszahlen 2025 neu aufgestellt und dabei das Geschäft mit Kapseln und Nahrungsergänzungsmitteln (Division CHI) als aufgegebenen Geschäftsbereich ausgewiesen.
Im Dezember 2024 hatte Lonza die Absicht bekanntgegeben, das CHI-Geschäft zu veräussern. Am 6. März 2026 unterzeichnete der Wirkstoffhersteller eine definitive Vereinbarung zum Verkauf an Lone Star Funds, wobei der Abschluss für das dritte Quartal 2026 erwartet wird.
Im Gesamtjahr 2025 erzielte Lonza einen Umsatz von 6,5 Milliarden Franken sowie ein Core-EBITDA von 2,1 Milliarden Franken. Die Halbjahreszahlen 2026 will das Unternehmen am 22. Juli vorlegen.
ra/
Die Lonza-Aktie zeigte sich via SIX schliesslich 2,96 Prozent höher bei 515,20 Franken.
Basel (awp)
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