Lonza-Aktie im Plus: Technologie zur Überwindung der Blut-Hirn-Schranke an CMS lizensiert

CMS erhält weltweite Exklusivrechte für den Einsatz der Technologie bei bis zu zwei Produkten zur Behandlung neurodegenerativer Erkrankungen.

Die Vereinbarung umfasst laut Mitteilung vom Montag die Transferrin-Rezeptor-1-Technologie (TfR1), die den Transport von Wirkstoffen über die Blut-Hirn-Schranke ermöglichen soll. Lonza erhält eine Vorauszahlung sowie erfolgsabhängige Meilensteinzahlungen und umsatzabhängige Lizenzgebühren. Finanzielle Details wurden nicht genannt.

Weitere Details zur NeuroPortal-TfR1-Plattform will Lonza am 18. Protein & Antibody Engineering Summit (PEGS) in Lissabon vorstellen.

Im SIX-Handel zeigt sich die Lonza-Aktie stellenweise 0,81 Prozent höher bei 671,40 Franken.

ls/ra

Basel (awp)