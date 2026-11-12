|Neue Personalchefin
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12.11.2026 07:48:00
Lonza-Aktie im Fokus: Bertha Steinmetz Vilela wird neue Personalchefin
Lonza ernennt Bertha Steinmetz Vilela per 1. Januar 2027 zur Personalchefin und Mitglied der Geschäftsleitung.
Steinmetz Vilela leitet derzeit das internationale Personalwesen bei Alnylam Pharmaceuticals für Europa, Kanada und Japan. Zuvor hatte sie Führungspositionen bei Alexion Pharmaceuticals, Novartis und Sandoz inne. Bei Lonza soll sie unter anderem die Organisations- und Führungsentwicklung sowie die Kulturveränderung und Talentförderung vorantreiben, wie es heisst.
Baumgärtner ist seit 2021 bei Lonza tätig und gehört seit 2024 als Personalchefin der Geschäftsleitung an. Sie werde die Übergabe an ihre Nachfolgerin begleiten, heisst es.
awp-robot/
Basel (awp)
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