Lonza-Aktie gefragt: Bau einer neuen Spray-Drying-Anlage in den USA

Am Standort Bend im Bundesstaat Oregon soll eine neue Anlage für die kommerzielle Herstellung von sprühgetrockneten Wirkstoffdispersionen entstehen. Die Anlage soll 2029 fertiggestellt werden.

Lonza investiert damit in eine Technologie, die unter anderem die Löslichkeit und damit die Bioverfügbarkeit schwer löslicher Wirkstoffe verbessern kann. Die Nachfrage nach solchen Verfahren nehme mit der zunehmenden Komplexität der Medikamentenentwicklung zu, hiess es in einer Mitteilung von Lonza vom Donnerstag.

Das Projekt soll zunächst mehr als 80 neue Arbeitsplätze schaffen. Lonza bezeichnet die Investition als "signifikant", nennt aber keinen konkreten Betrag. Mit dem Ausbau werde zudem die Nähe zu wichtigen Kunden verbessert und die Widerstandsfähigkeit regionaler Lieferketten gestärkt.

Lonza-CEO Wolfgang Wienand verwies auf die Bedeutung der USA als führenden Standort für pharmazeutische Innovation und als wichtigen Markt für Lonza. Die Anlage in Bend verfüge bereits über Expertise im Bereich Partikeltechnologie und Sprühtrocknung.

An der SIX steigt die Lonza-Aktie zwischenzeitlich um 0,62 Prozent auf 514,35 Franken.

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Basel (awp)