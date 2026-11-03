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Fünf Werke erworben 03.11.2026 17:51:00

Lonza-Aktie fester: US-Übernahme soll 250 Millionen Franken Umsatz bringen

Lonza-Aktie fester: US-Übernahme soll 250 Millionen Franken Umsatz bringen

Der Lifescience-Konzern Lonza baut seine Präsenz in den USA markant aus.

Lonza
669.53 CHF 0.97%
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Er übernimmt vom deutschen Merck-Konzern fünf Werke in den Vereinigten Staaten.

Mit der Transaktion verdoppelt der Pharmazulieferer seine US-Präsenz von vier auf neun CDMO-Standorte, wie das Unternehmen am Dienstag mitteilte. CDMO steht für "contract development and manufacturing organization" und bezeichnet die Auftragsentwicklung und Auftragsproduktion für Pharmaunternehmen.

Die USA seien der grösste Markt für innovative Pharmaprodukte, betont das Unternehmen. Das erworbene Netzwerk unterstütze Kunden von der klinischen Phase bis zur kommerziellen Markteinführung in vielversprechenden Wachstumsbereichen.

Rund 1100 Mitarbeitende wechseln laut den Angaben zu Lonza, womit die Zahl der Beschäftigten in den USA auf mehr als 6000 steige. Der Kaufpreis basiere auf einer Unternehmensbewertung im niedrigen bis mittleren dreistelligen Millionenbereich in Schweizer Franken.

Übernommene Werke sollen 250 Millionen Franken Umsatz bringen

Im Geschäftsjahr 2028 sollen die übernommenen Geschäfte rund 250 Millionen Franken Umsatz beisteuern. Die Core-EBITDA-Marge liege zunächst unter dem Niveau von Lonza, was sich aber über die Zeit ändern solle. Der Wirkstoffhersteller bestätigte denn auch nicht nur den Ausblick für 2026, sondern auch die mittelfristigen Finanzziele.

Die übernommenen Standorte liegen in St. Louis in Missouri, Madison und Verona in Wisconsin, Carlsbad in Kalifornien sowie Indianapolis in Indiana. Bezahlt wird die Übernahme in bar aus vorhandenen Mitteln und bestehenden Kreditlinien. Der Abschluss ist für Mitte 2027 geplant und steht unter üblichen Vollzugsbedingungen.

Der angekündigte Aktienrückkauf nach dem Verkauf des Geschäfts mit Kapseln und Gesundheitsinhaltsstoffen bleibe davon unberührt, wurde ausserdem betont.

Die Lonza-Aktie legte an der SIX letztlich um 0,62 Prozent auf 652,20 CHF zu.

rw/hr

Basel (awp)

Passende Hebelprodukte

UBS Logo
Typ Hebel Verfall Valor
Long 7.3511 20.11.2026 157924295
Long 12.4244 17.12.2027 139789180
Long 8821.333 18.12.2026 133694154
Typ Hebel Verfall Valor
Short 6615.9995 20.11.2026 160008204
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Long 7.0383 11.56 161119093
Long 12.0291 5.33 161595361
Long 13.7833 4.28 161595360
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Short 6.5505 11.38 162066640
Short 12.2519 4.40 158463372
Short 18.9029 1.55 149765472
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
Long 5 -49.44 129746997
Long 8 -28.42 147181648
Long 12 -32.87 144020677
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor

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Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch

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Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.

Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

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Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 15’566.72 19.51 S7BYUU
Short 15’887.49 13.78 S7WB3U
Short 16’473.97 8.94 SRB2PU
SMI-Kurs: 15’074.49 05.11.2026 10:05:40
Long 14’336.83 19.66 SYCPBU
Long 13’997.77 13.59 SWBSHU
Long 13’381.30 8.89 SLBIBU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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Lonza am 03.11.2026

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