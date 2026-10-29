Lonza-Aktie fester: Schweizer Auftragsfertiger baut Biokonjugat-Kapazitäten in Visp aus

Die bereits angekündigte Erweiterung der Grossproduktion wird neu drei Mehrproduktanlagen umfassen. Die kommerzielle Produktion soll ab 2028 möglich sein, teilte das Unternehmen am Donnerstag mit.

Zudem modernisiert Lonza bestehende Produktionsanlagen für Biokonjugate. Diese sollen bis 2027 auf eine Einwegtechnologie mit einem Fassungsvermögen von 500 Litern umgerüstet werden. Dadurch sollen neue Produkte schneller in die Produktion aufgenommen und Kundenprogramme flexibler bedient werden können.

Mit der Erweiterung reagiere Lonza auf die steigende Nachfrage nach Antikörper-Wirkstoff-Konjugaten (ADC) und anderen Biokonjugaten.

Die Lonza-Aktie notiert via SIX zeitweise 1,43 Prozent höher bei 638,80 Franken.

cf/ra

Basel (awp)