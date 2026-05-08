Lonza-Aktie dennoch tiefer: Produktionskapazitäten werden nach starkem Jahresstart ausgebaut

Was die US-Zölle angehe, seien ebenfalls keine materiellen Belastungen zu erwarten, teilte der Konzern am Freitag mit.

Dank eines proaktiven Risikomanagements rechnet Lonza derzeit nicht mit wesentlichen finanziellen Auswirkungen aus dem Nahost-Konflikt. Der Energiebedarf für das Jahr 2026 sei fast vollständig abgesichert, und auch für 2027 sei dies für einen beträchtlichen Anteil der Fall.

Darüber hinaus verfügt die Gruppe laut den Angaben über keine Produktionsstätten im Nahen Osten und ist in dieser Region auch nur in begrenztem Umfang in den Bereichen Vertrieb, Kundenbeziehungen und Lieferkette engagiert.

Zu US-Zollpolitik kaum Folgen erwartet

Auch mit Blick auf die Zollpolitik der USA sieht sich das Unternehmen weiterhin gut aufgestellt. Lonza geht aktuell nicht davon aus, dass die Handels- und Zollpolitik der USA wesentliche Auswirkungen auf das Geschäft und auf die Kunden haben wird. Das schliesse auch die derzeitigen Untersuchungen zu möglichen Zöllen gemäss Section 232 mit ein, heisst es.

Nachdem die Trump-Regierung mit den vor einem Jahr angekündigten Zollbestimmungen vor dem Obersten Gericht eine Niederlage einfuhr, sucht sie derzeit nach anderen Möglichkeiten, um auf Einfuhren in die USA Zölle zu erheben. Eine davon ist die sogenannte Section 232 zur Wahrung der nationalen Sicherheit.

Allerdings könnte es für Lonza betreffend gewisser Aufträge Verzögerungen geben, nachdem grosse Pharmakonzerne kommuniziert hätten, dass die angekündigten Investitionen in den USA mehr Zeit in Anspruch nehmen dürften. Insgesamt bleibe die Nachfrage nach Outsourcing-Dienstleistungen von Lonza sowohl von Pharma- als auch Biotech-Firmen aber weiterhin hoch, so die Mitteilung.

Fokus auf Pharmafertigung

Den Geschäftsbereich Kapseln und Nahrungsergänzung (CHI) hat Lonza, wie bekannt, an die Private-Equity-Gesellschaft Lone Star Funds zu einem Preis von mindestens 3,0 Milliarden Franken verkauft. Die Division soll im zweiten Semester 2026 an die Käuferin übergehen. Die aus Verkäufen erzielten Erlöse von 1,7 Milliarden Franken werde in organisches Wachstum und Zukäufe investiert, hiess es.

Mit der Loslösung des CHI-Geschäfts liege der Fokus ganz auf der Pharmaauftragsfertigung (CDMO), so Lonza. Dort will der Konzern weiterwachsen.

Im laufenden Jahr wird, wie Ende Januar bereits angekündigt, ein Umsatzwachstum in Lokalwährungen von 11 bis 12 Prozent sowie eine Betriebsgewinnmarge von über 32 Prozent angestrebt. 2025 lag die Marge bei 31,6 Prozent.

Im Schweizer Handel verliert die Lonza-Aktie zeitweise 0,53 Prozent auf 483,60 Franken.

mk/ls

Basel (awp)