Lonza-Aktie dennoch leichter: Lonza wächst im Geschäftsjahr 2021 deutlich

Altlasten drücken aber auf den ausgewiesenen Gewinn.

Der Verkaufserlös kletterte im letzten Jahr um deutliche 20 Prozent auf 5,41 Milliarden Franken, teilten die Basler am Mittwoch mit. Die zur Jahresmitte 2021 verkaufte Chemiesparte wurde aus dem Abschluss bereits herausgerechnet.

Der um Sonderposten bereinigte Betriebsgewinn (Kern-EBITDA) stieg sogar um 20,7 Prozent auf 1,67 Milliarden Franken. Die entsprechende Marge legte zum Vorjahr aber nur leicht auf 30,8 Prozent zu. Analysten hatten einen höheren Wert erwartet.

Der Produktmix sei weniger vorteilhaft als im letzten Jahr gewesen, erklärte Lonza dazu. Marge kosteten Lonza auch die ganzen Wachstumsprojekte, die rund um den Globus vorangetrieben werden.

Jeder vierte Umsatzfranken wurde letztes Jahr in Investitionen gesteckt, hiess es. Im laufenden Jahr sollen die Investitionen gar 30 Prozent des Umsatzes ausmachen.

Sanierung belastet

Unter dem Strich belasteten Sanierungskosten für Umweltschäden die Rechnung. Am Ende der Erfolgsrechnung stand ein um 7,5 Prozent tieferer Reingewinn von 677 Millionen Franken.

Lonza hatte letzten Sommer die überfällige Sanierung der Giftmülldeponie Gamsenried im Kanton Wallis angepackt. Für das Generationenprojekt stellte das Unternehmen seinerzeit 285 Millionen Franken zurück.

Die Aktionäre kommen dennoch in den Genuss einer unveränderten Dividende von 3 Franken je Aktie.

Auftragsfertigung wächst stark

Das Prunkstück von Lonza ist und bleibt die Sparte "Biologics", also die biotechnologische Auftragsfertigung, wo der Konzern Weltmarktführer ist. Der Bereich steht für die Hälfte des Lonza-Umsatzes und ist letztes Jahr um fast 26 Prozent gewachsen.

Das Segment vermochte aber nicht, das Wachstum in eine stärkere Marge umzumünzen. Im Gegenteil: Die Kern-EBITDA-Marge des Segments sank um mehr als zwei Prozentpunkte auf 36,3 Prozent. Als Grund wird eine Kombination von Einmaleffekten, Wachstumsprojekten und Projektmix genannt.

Profitabler ohne Chemie

Die "neue" Lonza ist aber deutlich profitabler ohne das mittlerweile verkaufte Chemiegeschäft. Zum Vergleich: Inklusive Chemiesparte kam Lonza vor einem Jahr auf eine Profitabilität von 27,4 Prozent.

Und das Unternehmen will nun in Zukunft deutlich schneller wachsen und mehr Gewinn abwerfen als bisher. Für das Geschäftsjahr 2022 stellt Lonza ein organisches Wachstum im tiefen bis mittleren Zehnerbereich in Aussicht.

Gleichzeitig soll die Marge einen Schritt in Richtung der für 2024 ausgerufenen Spannbreite von 33 bis 35 Prozent machen.

Lonza schlägt Marion Helmes und Roger Nitsch zur Wahl in VR vor

Bei Lonza kommt es auf die kommende Generalversammlung hin zu Änderungen im Verwaltungsrat. Dorothée Deuring und Werner Bauer werden sich nicht mehr für eine weitere Amtszeit zur Verfügung stellen, wie das Unternehmen am Mittwoch anlässlich der Präsentation der Jahreszahlen mitteilte.

Der Verwaltungsrat schlägt nun mit Marion Helmes und Roger Nitsch zwei neue Mitglieder zur Wahl in das Gremium vor. Nitsch ist CEO und Präsident von Neurimmune und Chairman der Neurimmune Holding AG. Das Schweizer Biotechunternehmen hat das Alzheimer-Medikament Aducanumab des US-Konzerns Biogen entwickelt.

Helmes bringe Erfahrung aus verschiedenen Branchen wie Einzelhandel, Energie und Schwerindustrie mit und war in den Verwaltungsräten von Siemens Healthineers, Heineken, ProSiebenSat.1 Media oder British American Tobacco tätig.

Lonza-CFO: Guidance ist nicht von Moderna-Auftrag abhängig

Das prominenteste Projekt von Lonza ist die Zusammenarbeit mit Moderna. Der Schweizer Pharmazulieferer stellt im Auftrag der US-Firma den Wirkstoff für dessen Covid-Impfung her. Wie sich das in den Zahlen von Lonza niedergeschlagen hat, will das Management aber nicht preisgeben.

"Wir legen keine Details zu einzelnen Kunden offen", sagte Finanzchef Philippe Deecke am Mittwoch vor den Medien. Weder zum Umsatzbeitrag noch zur Profitabilität des Moderna-Auftrags wollte sich die Firmenspitze Details entlocken lassen.

Vor einem Jahr noch hatte das Management verlauten lassen, man rechne 2021 mit einem Umsatzbeitrag von 110 Millionen Franken aus dem Moderna-Auftrag. Und Lonza baut die Kapazitäten für den Kunden derzeit deutlich aus.

"Wir können unsere Prognosen für das Jahr 2024 mit oder ohne Covid-indizierte Verkäufe erreichen", versicherte aber Finanzchef Deecke. Dieser hat vor gut zwei Monaten die Position des Chief Financial Officer bei Lonza übernommen.

Die Profitabilität von Lonza ist im Geschäftsjahr 2021 derweil lediglich in kleinen Schritten vorangekommen. Bei einem 20 Prozent höheren Umsatz stieg die operative Marge um 0,2 Prozentpunkte auf 30,8 Prozent.

Es waren vor allem Produktivitätssteigerungen im Tagesgeschäft, die Lonza den Anstieg ermöglichten. Laut Deecke verbesserten Massnahmen die Profitabilität um 2 Prozentpunkte. Investitionen in Wachstumsprojekte, Einmaleffekte und der Produktmix sowie Verkäufe an Dritte im ehemaligen LSI-Geschäft wirkten in die andere Richtung.

So reagiert die Lonza-Aktie

Die Aktien des Pharmazulieferers haben am Mittwoch nach anfänglichen Gewinnen wieder den Rückwärtsgang eingelegt. Doch nicht nur der Kurs schwankte, sondern auch die Meinung der Analysten über die vorgelegten Zahlen zum Geschäftsjahr 2021. Das Unternehmen hat zwar beim Umsatz positiv überrascht. Die operative Gewinnmarge liegt allerdings hinter den Erwartungen. Dass dem Unternehmen bei der Gewinnentwicklung bloss eine Punktlandung gelingt, wird durch einen erfreulichen Ausblick teilweise wettgemacht.

Bis zum Handelsende verlor die Lonza-Aktie dann schliesslich 0,30 Prozent auf 605,20 Franken. Zwischenzeitlich fielen Lonza sogar erstmals seit Juni letzten Jahres unter die Marke von 600 Franken und markierten das Tagestief bei 580,00 Franken. Kurz nach Eröffnung hatten die Titel noch deutlich höher tendiert und bei 630,80 das Tageshoch markiert.

Die Marge befriedigt die Beobachter nicht. Die Bank Vontobel streicht in einem Kommentar den Umsatz zwar als "klar besser als erwartet" heraus, bezeichnet die Gewinnmarge hingegen als unter den Erwartungen. Druck auf die Margen habe das Kerngeschäft ausgeübt, da die neuen Kapazitäten in der Anlaufphase höhere Kosten verursachen würden.

Die ZKB wiederum zeigt sich gar "enttäuscht", dass Lonza den höheren Umsatz nicht habe in eine bessere Margenentwicklung umsetzen können. Jefferies-Analyst Peter Welford erklärt sich den Margenrückgang unter anderem mit hohen Kosten aus Joint-Venture-Projekten.

Positive Stimmen gibt es hingegen für den Umsatz. Auf das Gesamtjahr betrachtet liegt das Wachstum zu konstanten Wechselkursen mit rund 20 Prozent über den durchschnittlich erwarteten 16 Prozent. Dabei seien selbst die optimistischsten Annahmen übertroffen worden, heisst es. Erfreut sind die Analysten insbesondere über den starken Umsatzbeitrag der Sparte Biologics.

Die Zürcher Kantonalbank zeigt sich "positiv überrascht" von der starken Beschleunigung des Umsatzmomentums. Die vergangenen Ausbauten schienen sich nun voll in Zahlen umzumünzen und damit das Wachstum bis 2024 zu liefern, schreibt die Bank in einer Einschätzung. Insgesamt seien die Zahlen jedoch als neutral einzustufen. Nach der Korrektur der vergangenen Wochen böten sich bei der Aktie nun Einstiegsmöglichkeiten, so die ZKB.

