L'Ontarien Sam Hammond élu président désigné de la Fédération canadienne des enseignantes et des enseignants

OTTAWA, le 8 juill. 2020 /CNW/ - Le prochain président désigné de la Fédération canadienne des enseignantes et des enseignants (CTF/FCE) sera Sam Hammond, de la Fédération des enseignantes et des enseignants de l'élémentaire de l'Ontario (FEEO). Actuellement président de cette organisation, Sam Hammond a été élu par acclamation lors du scrutin virtuel tenu à l'occasion de la 100e Assemblée générale annuelle (AGA) de la CTF/FCE.

En raison des risques pour la santé que pose la pandémie de COVID-19, la CTF/FCE a organisé, pour la première fois de son existence, une AGA virtuelle. « La CTF/FCE joue un rôle essentiel pas seulement pour ce qui est de défendre les droits de nos membres ou les droits fondamentaux des travailleurs et travailleuses, mais aussi par rapport aux questions cruciales que sont la santé et la sécurité, la violence dans les écoles, les tests standardisés, la privatisation et la commercialisation. C'est avec enthousiasme que je vais assumer mon rôle de président en 2021 et je suis honoré d'avoir été élu dans cette fonction si importante », a déclaré le président désigné dans son allocution. Il succédera à la présidente en poste, Shelley L. Morse, à la fin de son mandat de deux ans en juillet 2021.

D'abord élu au Comité exécutif provincial de la FEEO, Sam Hammond a ensuite occupé un poste de vice-président, puis de premier vice-président avant d'être élu à la présidence de cette organisation en 2009. Il a aussi été membre du Comité exécutif de la CTF/FCE à titre de vice-président et a fait partie du Comité des finances et du Comité consultatif de la profession enseignante. Il siège actuellement au Conseil canadien du CTC; au Conseil d'administration du Collège syndical du Canada; au Comité exécutif et au Conseil d'administration de la FEO; et au Comité consultatif du Centre for Labour Management Relations de l'Université Ryerson.

Médaillé du jubilé de diamant de la reine Elizabeth II et lauréat du prix des alliées et alliés de Toronto Pflag, Sam Hammond est membre depuis 11 ans du Conseil d'administration de la CTF/FCE dont il soutient inconditionnellement le travail si fondamental.

Quatre vice-présidentes et vice-présidents ont aussi été élus par acclamation à l'AGA pour des mandats d'un an au Comité exécutif de la CTF/FCE en 2020-2021 :

Dean Ingram , vice-président ( Newfoundland and Labrador Teachers' Association)

, vice-président ( and Labrador Teachers' Association) Clint Johnston , vice-président (Fédération des enseignantes et enseignants de la Colombie-Britannique)

, vice-président (Fédération des enseignantes et enseignants de la Colombie-Britannique) Jenny Regal , vice-présidente (The Alberta Teachers' Association)

, vice-présidente (The Alberta Teachers' Association) Liz Stuart , vice-présidente (Ontario English Catholic Teachers' Association)

Quelques faits

Fondée en 1920, la Fédération canadienne des enseignantes et des enseignants est la voix nationale de la profession enseignante.

Alliance nationale d'organisations provinciales et territoriales de l'enseignement, la CTF/FCE représente plus de 300 000 enseignantes et enseignants des écoles élémentaires et secondaires au Canada .

. La CTF/FCE est membre de l'Internationale de l'Éducation, regroupement international d'organisations nationales de l'éducation de 173 pays.

SOURCE Fédération canadienne des enseignantes et des enseignants (CTF/FCE)