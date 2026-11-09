LONSEAL präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

LONSEAL veröffentlichte am 06.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 106.09 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 35.58 JPY erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 10.48 Prozent auf 5.86 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 5.30 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch