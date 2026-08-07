LONSEAL präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

LONSEAL hat am 06.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.

Es stand ein EPS von 96.97 JPY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei LONSEAL noch ein Gewinn pro Aktie von 57.78 JPY in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat LONSEAL im vergangenen Quartal 5.88 Milliarden JPY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 6.16 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte LONSEAL 5.54 Milliarden JPY umsetzen können.

Redaktion finanzen.ch