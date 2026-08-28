Longyan Zhuoyue New Energy A hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Longyan Zhuoyue New Energy A hat am 26.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0.11 CNY. Im Vorjahresquartal waren 0.470 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Longyan Zhuoyue New Energy A im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 23.84 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 746.5 Millionen CNY. Im Vorjahresviertel waren 602.8 Millionen CNY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch