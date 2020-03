LONGi schliesst sich globaler Initiative RE100 an und verpflichtet sich, 100 % erneuerbare Energie bei seinen gesamten globalen Geschäftstätigkeiten bis 2028 zu realisieren

XI'AN, China, 14. März 2020 /PRNewswire/ -- LONGi Green Energy Technology Co., Ltd (nachfolgend als „LONGi" bezeichnet), das weltweit führende Solartechnikunternehmen, gab heute bekannt, dass es am 12. März 2020 offiziell der globalen RE100 Initiative beigetreten sei, die von The Climate Group in Partnerschaft mit CDP geführt wird. LONGi verpflichtet sich damit, bis 2028 bei seinen gesamten globalen Operationen 100 % erneuerbaren Strom zu nutzen und bis 2027 ein Zwischenziel von 70 % zu erreichen.

Die globale RE100 Initiative hat das Ziel, Global Fortune 500-Unternehmen wie Apple, Google, Facebook, Coca-Cola, Microsoft, Philips und Goldman Sachs mit dem gemeinsamen Ziel zu vereinen, 100 % erneuerbarer Energie im kürzest möglichen Zeitrahmen zu erreichen. Um diese Vorgabe für das Klima zu verwirklichen, wird sich jedes Unternehmen in der RE100 verpflichten, 100 % der in seinen gesamten weltweiten Geschäftsaktivitäten genutzten Elektrizität aus erneuerbarer Energie zu beziehen.

Mit dem Beitritt zur RE100 Initiative übernimmt LONGi eine grössere Verantwortung für die weltweite Entwicklung der kohlenstoffarmen Wirtschaft und die Erreichung der Klimaziele.

Seit dem Jahr 2006 bis heute lässt sich LONGis Energiestrategie in drei wichtige Stadien einteilen:

Stadium 1: 2006-2015, Nutzung herkömmlicher Energie, um saubere Energie zu erzeugen.

Stadium 2: 2016-heute, Nutzung sauberer Energie, um saubere Energie zu erzeugen.

LONGi produziert Photovoltaikprodukte in den Regionen Yunnan in China und Kuching in Malaysia, die reich an Wasserkraftenergie sind. Die fertigen Produkte werden an Kunden in aller Welt exportiert und werden so zu „Verstärkern und Trägern für saubere Energie".

Stadium 3: In Zukunft wird LONGi sein Konzept „Solar für Solar" der Herstellung sauberer Energieprodukte unter Einsatz von 100 % sauberer Energie umsetzen, um eine negative Kohlenstoffbilanz zu erreichen.

Während der letzten Jahre hat LONGi Solar-Photovoltaiksysteme auf den Dächern seiner Produktionsstätten installiert, um die Nutzung sauberer Energie zu fördern. Gleichzeitig hat LONGi die Entwicklung von Solar-Photovoltaik-Energieanlagen aktiv vorangetrieben, unter anderem hat das Unternehmen kumulativ betrachtet mehr als 2 GW Energieanlagen am Boden und 1,5 GW kommerzielle und industrielle Energieanlagen ermöglicht. LONGi ist eines der ersten Photovoltaikunternehmen, das „Green Electricity Certificates" erworben hat und ist mehrere Male in die Liste der grünen Fertigungsunternehmen des Ministeriums für Industrie und Informationstechnologie der Volksrepublik China aufgenommen worden.

Helen Clarkson, CEO von The Climate Group sagte: „LONGi ist ein weltweit führendes Unternehmen für Solartechnik. The Climate Group und LONGi sind in Bezug auf das Konzept der nachhaltigen Entwicklung vollständig im Einklang. Wir hoffen, mit LONGi zusammenzuarbeiten, um gemeinsam die zügige Entwicklung der globalen erneuerbaren Energie voranzubringen."

Li Zhenguo, Gründer und Präsident von LONGi, kommentierte: „Die Beteiligung an der globalen RE100 Initiative ist LONGis Verpflichtung zu einer nachhaltigen Zukunft der Welt. Wir werden konkrete Schritte unternehmen, um dafür zu sorgen, dass unsere Verpflichtungen Wirklichkeit werden. LONGi ist bereit, mit Partnern weltweit zusammenzuarbeiten, um den globalen Energiewandel anzukurbeln, und wir glauben fest daran, dass das Ziel von 100 % erneuerbarer Energie weltweit bis 2050 und möglicherweise schon früher erreicht werden kann."

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/781516/LONGi_Solar_Logo.jpg