LONGi rejoint l'initiative mondiale RE100 ; elle s'engage à 100 % d'énergie renouvelable pour toutes ses opérations dans le monde d'ici à 2028

XI'AN, Chine, 14 mars 2020 /PRNewswire/ -- LONGi Green Energy Technology Co., Ltd (« LONGi »), la plus grande entreprise mondiale de technologie solaire, a annoncé qu'elle avait officiellement rejoint l'initiative mondiale RE100 dirigée par The Climate Group en partenariat avec CDP, le 12 mars 2020. LONGi s'engage à approvisionner 100 % d'électricité renouvelable dans toutes ses opérations mondiales d'ici à 2028 avec un objectif intermédiaire de 70 % d'ici à 2027.

L'initiative mondiale RE100 vise à unir les entreprisesGlobal Fortune 500 telles qu'Apple, Google, Facebook, Coca-Cola, Microsoft, Philips et Goldman Sachs, autour de l'objectif fixe de 100 % d'énergie renouvelable dans les délais les plus courts possible. Pour atteindre cet objectif climatique, chaque entreprise de la RE100 devra approvisionner 100 % de l'électricité utilisée dans ses opérations mondiales à partir d'énergie renouvelable.

En rejoignant l'initiative RE100, LONGi assumera une plus grande responsabilité pour le développement dans le monde de l'économie pauvre en carbone et la réalisation des objectifs climatiques.

Depuis 2006, la stratégie de LONGi en matière énergétique s'est déclinée en trois phases principales :

Phase 1 : 2006-2015, en utilisant de l'énergie traditionnelle pour produire de l'énergie propre.

Phase 2 : 2016-aujourd'hui, en utilisant de l'énergie propre pour produire de l'énergie propre.

LONGi fabrique des produits photovoltaïques dans la région du Yunnan en Chine et la région de Kuching en Malaise, des régions qui sont riches en énergie hydroélectrique. Les produits finis sont exportés vers des clients dans toutes les parties du monde, devenant des « amplificateurs et des vecteurs de l'énergie propre ».

Phase 3 : à l'avenir, LONGi réalisera son concept « Solar for Solar » de fabrication de produits à énergie propre en utilisant 100 % d'énergie propre et en obtenant une planète nulle en carbone.

Ces dernières années, LONGi a installé des systèmes photovoltaïques solaires sur les toits de ses usines afin de promouvoir le recours à l'énergie propre. Dans le même temps, LONGi a aussi activement mis au point des centrales solaires photovoltaïques avec plus de 2 GW de centrales de fond et 1,5 GW de centrales commerciales et industrielles cumulativement. LONGi est l'une des premières entreprises photovoltaïques à acheter des « certificats d'énergie verte », et elle a figuré de nombreuses fois sur la liste des entreprises de fabrication verte tenue par le ministère de l'Industrie et de la Technologie de l'information de la République populaire de Chine.

Pour Helen Clarkson, PDG de The Climate Group : « LONGi est une grande entreprise mondiale de technologie solaire. The Climate Group et LONGi se rejoignent parfaitement dans le concept du développement durable. Nous espérons travailler avec LONGi afin de promouvoir conjointement le développement rapide de l'énergie renouvelable dans le monde. »

Pour Li Zhenguo, fondateur et président de LONGi : « Rejoindre l'initiative mondiale RE100 est l'attachement de LONGi à l'avenir durable du monde. Nous prendrons des mesures concrètes pour s'assurer que nos engagements sont réalisés. LONGi est désireuse de travailler avec des partenaires mondiaux afin de stimuler la transformation de l'énergie dans le monde, et nous croyons fermement que l'objectif de 100 % d'énergie renouvelable à travers le monde d'ici à 2050 peut être atteint, voire même plus tôt que prévu. »

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/781516/LONGi_Solar_Logo.jpg