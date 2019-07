LONGi publie mondialement le Wafer M6 et le module Hi-MO4 pour fournir au marché français des produits plus propres

XI'AN, China, 7 juillet 2019 /PRNewswire/ -- Actuellement, LONGi, le plus grand fournisseur mondial de produits photovoltaïques monocristallins, a lancé sa nouvelle Wafer, la M6 et le nouveau module Hi-MO 4. Les dimensions des wafers M6 est de 166 mm, ce qui est une autre amélioration majeure après les wafers monocristallin de taille M2 de 156 (0,75 mm) . La grande mise à niveau de la spécification silicium permet au produit de disposer d'une zone de réception de la lumière plus grande, ce qui peut augmenter la puissance de la célulle et du module, tout en réduisant les coûts de fabrication par watt. Dans le même temps, en augmentant encore la taille du silicium pour obtenir une puissance de sortie plus élevée, le coût du BOS sera encore réduit et les investisseurs bénéficieront de plus de profits. Après étude et évaluation, M6 est considérée comme la meilleure taille des wafers actuels.

Le module Hi-MO 4 utilise le wafer monocristallin M6, et la puissance des 72 modules peut atteindre 420-430W. Comparé au Hi-MO3, le Hi-MO4 de nouvelle génération peut réduire le coût du BOS d'environ 7% (1 centime en euro) et le coût de l'électricité de 1,4%. Combiné au système de suivi, le coût de l'électricité pourrait encore être réduit.

La «production d'énergie 100% renouvelable» est le moyen le plus efficace d'atteindre les objectifs du chauffement de la planete. En fait, la puissance est considérablement accrue et la consommation d'énergie par watt est réduite, ce qui rend le produit plus propre et moins carboné. Cela revêt une grande importance pour l'industrie photovoltaïque, connue pour ses énergies renouvelables vertes. En outre, LONGi innovante utilise l'énergie propre au stade de la fabrication, l'usine du Yunnan et celle à Kuching en Malaisie utilisent l'énergie hydroélectrique propre, ce qui est très important pour une énergie à faible émission de carbone. À l'heure actuelle, l'usine de LONGi fait également la promotion de la certification de l'empreinte carbone, son efficacité et son modèle d'énergie propre sont également reconnus par les institutions concernées et sont considérés comme des produits véritablement propres. LONGi utilisera également ces produits plus efficaces pour mieux servir les clients liés en France et en Europe.

L'agencement du Yunnan, du Kuching en Malaisie, ainsi que l'utilisation de l'énergie hydraulique pour fabriquer des produits photovoltaïques sont le début de l'utilisation par LONGi de «l'énergie propre pour produire de l'énergie propre». À l'endroit où certaines ressources lumineuses sont abondantes, où il existe une différence topographique et où est près de la mer, associées à l'énergie lumineuse et au stockage de l'eau de mer, le modèle de chaîne industrielle qui pilote complètement la fabrication photovoltaïque est formé pour réaliser le schéma de la fabrication de «solaire pour solaire» , ce qui est le nouveau concept et la nouvelle direction du développement de LONGi.

