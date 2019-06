LONGi obtient le prix « High Achiever Award » du RETC pour l'excellente performance de son module

XI'AN, Chine, 11 juin 2019 /CNW/ - Le 5 juin 2019, le Renewable Energy Test Center (RETC), un institut d'essais américain reconnu, a remis à LONGi le prix « High Achiever Award ». La remise de cette distinction survient après les essais rigoureux du RETC visant les produits photovoltaïques de LONGi. En tout, le RETC a mis à l'essai plus de 2 500 modules individuels provenant de plus de 150 familles différentes de modules fabriqués par 46 fournisseurs.

Ce test est la première évaluation détaillée de performance de module réalisée par le RETC. Au terme de l'essai, LONGi a obtenu la cote « Haute performance » dans les trois catégories évaluées, soit la fiabilité, la performance du produit et l'engagement qualité, témoignant de la grande fiabilité et du rendement supérieur des modules monocristallins de LONGi.

Le RETC est accrédité ISO 17025 par A2LA, un laboratoire affilié à l'ILAC, et jouit du statut CBTL, la plus grande homologation du système IEC. Le RETC offre des capacités d'essais « Outdoor Endurance » (endurance extérieure) et « Long Term Performance » (performance à long terme) à son site de test du Nevada pour les conditions climatiques du désert et du Sud-Ouest de même qu'à son site de test des Philippines pour les conditions climatiques tropicales avec températures et taux d'humidité élevés.

Cherif Kedir, président et chef de la direction du RETC, affirme : « Le rapport d'essai publié par le RETC aidera l'ensemble de l'industrie photovoltaïque à mieux évaluer les produits de module en se fondant sur les propriétés fiables des produits allant au-delà de l'efficacité et du coût. Les produits de module qui réussissent ce test offriront aux clients une meilleure protection et une plus grande valeur pour la haute qualité, la fiabilité et la rapidité du produit. »

À propos du Renewable Energy Test Center

Le Renewable Energy Test Center (RETC) est l'un des plus grands laboratoires indépendants de test d'homologation et d'ingénierie au monde visant les produits photovoltaïques et ceux pour les énergies renouvelables. Situé dans la région de la baie de San Francisco, au cœur de la Silicon Valley, le RETC fournit un soutien inégalé en matière d'ingénierie pour la R et D, l'homologation et les essais sur le terrain permettant d'accélérer la commercialisation de produits et pour évaluer la santé bancaire.

