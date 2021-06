LONGi garantit la qualité de son produit, ce qui aide ses clients à assurer le plein rendement de leurs centrales photovoltaïques tout au long du cycle de vie

XI'AN, Chine, 16 juin 2021 /PRNewswire/ -- Fort d'une expertise technologique et industrielle accumulée au cours des deux dernières décennies, LONGi a publié la première norme du secteur sur la qualité du cycle de vie lors de la conférence SNEC 2021. Parce qu'elle place la « valeur pour le client au premier plan », la norme sur la qualité du cycle de vie de LONGi garantira que les produits LONGi fonctionneront de manière fiable tout au long de leur durée de vie et aidera nos clients à obtenir un retour sur investissements élevé tout au long du cycle de vie de leurs centrales photovoltaïques.

De la même manière, en vertu de son concept de marque proposant un « leadership en technologie constant et fiable », LONGi s'engage à aider ses clients à garantir la valeur de leur centrale électrique tout au long de son cycle de vie grâce à la technologie et à la qualité de ses produits. Lors de la conférence SNEC 2021, LONGi a démontré que sa technologie, sa gestion et les valeurs pour ses clients vont au-delà des normes de référence de l'industrie. Les clients pourront profiter de la garantie de qualité et de la fiabilité des services tout au long du cycle de vie de leurs centrales photovoltaïques.

En matière de normes techniques, LONGi consolide sa place de leader grâce à des analyses techniques comparatives et multidimensionnelles. En ce qui concerne les normes de gestion, la nomenclature normalisée de LONGi et le contrôle rigoureux de la fiabilité couvriront la gestion du cycle de vie complet de ses produits. LONGi est un précurseur dans l'application de tests en soufflerie permettant de valider la conception des modules. La vitesse maximale du vent de 60 m/s, qui équivaut à un ouragan de catégorie 17, a été testée sur les modules LONGi. Dans le cadre du test de résistance à la grêle, LONGi a même agrandi la taille des palettes testées à plus de 35 mm pour valider la haute fiabilité de la conception du module. LONGi garantit la qualité de ses produits tout au long du cycle de vie des centrales photovoltaïques de ses clients.

Pendant la phase de la conception des centrales photovoltaïques, les clients se concentrent principalement sur la réduction des coûts du système ainsi que sur l'amélioration de la capacité de production d'électricité et de la performance du système en matière de sécurité. LONGi offre à ses clients des produits à haut rendement qui peuvent être adaptés à différentes conditions et fournit une analyse complète de la sélection optimale de modules pour différentes applications, afin de maximiser les retours sur investissement des centrales photovoltaïques.

Lors de l'étape de construction des centrales électriques, la capacité de production globale de modules de LONGi de plus de 50 GW permet de dissiper les inquiétudes des clients concernant la livraison des produits. En outre, le système de normes sur la qualité des produits de LONGi, qui est le plus avancé quant aux exigences de base de l'industrie, garantira pleinement la fiabilité du produit pour une production d'électricité efficace et stable.

Lors de l'étape de l'exploitation des centrales électriques, les clients n'auront plus qu'à se concentrer sur l'assurance de la qualité des produits, la stabilité du flux des revenus provenant de la production d'électricité, l'exploitation et la maintenance du système, ainsi que l'optimisation de la centrale. Nos clients peuvent compter sur la robustesse et la fiabilité des centrales photovoltaïques tout au long de leur cycle de vie, car elles sont des actifs opérationnels extérieurs importants bénéficiant d'une garantie de 30 ans.

Depuis le lancement de Hi-MO N jusqu'à la première publication de la norme sur la « qualité du cycle de vie » pour les centrales électriques dans le secteur de l'énergie solaire, LONGi a une fois de plus attiré l'attention du monde entier en raison de son engagement envers la « valeur pour le client au premier plan » et de ses efforts favorisant la transition énergétique mondiale.

