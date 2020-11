LONGi fournit 273 MW d'énergie solaire provenant de ses modules solaires à la plus grande centrale solaire d'Asie du Sud-Est, dans le cadre de la phase I du projet Xuan Thien Ea Sup dans la provin...

XI'AN, Chine, 25 novembre 2020 /PRNewswire/ -- LONGi, le leader mondial de la technologie solaire dont le siège social est situé à Xi'an, en Chine, a le plaisir d'annoncer la livraison de ses modules de la série Hi-MO 4 à la plus grande centrale solaire d'Asie du Sud-Est, dans le cadre de la phase I du projet Xuan Thien Ea Sup dans la province de Dak Lak, au Vietnam. Mise en service par le groupe Xuan Thien le 15 novembre 2020, la centrale solaire de 600 MWac/831 MWp à l'échelle commerciale devrait produire 1,5 milliard de kWh d'électricité par année.

Avec près de 2 millions de panneaux solaires, un poste de transformation de 500 kV/1 200 MVA et une ligne à 500 kV de 22,2 km, il s'agit de la centrale solaire la plus importante d'Asie du Sud-Est à ce jour. La centrale, dont le coût approximatif de l'aménagement s'élève à 20 000 milliards de dongs, a été mise en service cinq mois avant la date prévue d'achèvement grâce aux efforts conjoints des développeurs, des partenaires logistiques et des fournisseurs d'équipement, dont LONGi. La construction de cette usine a commencé en avril 2020, et LONGi a signé un accord visant à fournir 273 MW d'énergie solaire provenant de ses modules qui ont été utilisés dans le cadre du projet en mai 2020. LONGi a terminé la livraison bien avant la date limite.

De nombreux projets de construction de grandes installations d'énergie solaire sont en cours au Vietnam, tandis que le pays s'efforce de combler sa pénurie d'énergie prévue au moyen de l'énergie verte. La province de Dak Lak, qui est située dans les hautes terres centrales du Vietnam, bénéficie d'un fort ensoleillement et d'une terre inactive abondante qui la rendent très propice à la production d'énergie solaire. Ainsi, le groupe Xuan Thien prévoit d'augmenter la capacité de cette centrale pour la faire passer à 2 000 MWac/2 800 MWp d'ici le début de 2022, ce qui lui permettrait de fournir environ 5 milliards de kWh d'électricité au réseau électrique du pays par année.

Dennis She, vice-président principal de LONGi Solar, a déclaré : « Nous sommes fiers et enthousiastes de participer à ce grand projet du groupe Xuan Thien en offrant nos innovations fiables en monocristallin. LONGi croit que les avancées technologiques favoriseront une meilleure optimisation des coûts de l'énergie solaire, ce qui nous permettra de changer le paysage énergétique régional de manière spectaculaire, grâce à un nombre accru de partenariats du genre. »

Ce projet phare témoigne de l'ambition commune de LONGi à l'égard de la durabilité du marché en plein essor de l'Asie du Sud-Est. En tant que l'un des fabricants d'équipement d'énergie solaire de catégorie 1 au monde, LONGi prend part aux trois initiatives du Climate Group en matière d'énergie renouvelable, soit les initiatives RE100, EV100 et EP100, dans le cadre de sa responsabilité d'entreprise verte dans l'action mondiale en faveur du climat. À l'avenir, LONGi cherchera à promouvoir la transition énergétique à l'échelle mondiale avec ses partenaires et ses clients internationaux en offrant ses modules solaires monocristallins à haut rendement partout dans le monde.

À propos de LONGi

LONGi, dont le siège est à Xi'an, en Chine, fabrique principalement des produits photovoltaïques et fournit des solutions technologiques en matière d'énergie solaire. Son offre de produits va des plaquettes, cellules, modules et équipements photovoltaïques aux systèmes d'énergie solaire. Le groupe LONGi est devenu une entreprise mondiale avec des actifs d'environ 8,38 milliards de dollars américains et des revenus annuels supérieurs à 4,65 milliards de dollars américains en 2019.