LONGi est, selon le classement Bloomberg NEF, le fabricant PV le plus stable, financièrement

XI'AN, Chine, 17 juin 2019 /CNW/ - Pour la première fois, LONGi est en tête du classement Altman-Z des fabricants de modules solaires, classement établi par Bloomberg New Energy Finance (BNEF), et avec un score très élevé.

Le ratio Altman-Z mesure la sécurité financière d'une société par rapport à cinq critères de base analysant le risque de faillite au cours des deux prochaines années.

Selon cette étude intitulée « 2Q-2019 PV Market Outlook » (perspectives du marché PV au 2T 2019), LONGi Solar est le fabricant PV le plus sûr à l'échelle mondiale avec un score Altman-Z de 3,01.

Ce classement s'inscrit dans le prolongement des éditions précédentes du rapport BNEF où LONGi avait été le fabricant le mieux classé en Asie et deuxième au niveau mondial. Par ailleurs, LONGi figure régulièrement parmi les fabricants de modules de niveau 1 de BNEF.

LONGi Solar est une filiale à part entière de LONGi Green Energy (SH 601012), premier producteur mondial de plaquettes monocristallines à haut rendement. En 2018, le groupe a réalisé un chiffre d'affaires de 21 987 millions de RMB (3,27 milliards de dollars US), en hausse de 34,38 % par rapport à l'année précédente, un nouveau record, avec un bénéfice net annuel de 2 557 millions de RMB (379,8 millions de dollars US). De même, en 2018, ses livraisons de modules et de cellules solaires ont totalisé 7,072 GW, classant la société parmi les quatre premières à l'échelle mondiale.

M. Wenxue Li, président de LONGi Solar, a commenté : « Le récent score Altman-Z de BNEF souligne la croissance phénoménale et la position de leader dont LONGi s'est assurée au cours des dernières années sur le marché solaire de haute qualité, haute performance et grand volume. Ces facteurs sont en train de propulser la société vers l'avant et en font aussi le choix privilégié des clients en raison de notre solidité financière et de notre bancabilité vérifiée de manière indépendante. »

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/781516/LONGi_Solar_Logo.jpg

SOURCE LONGi Solar