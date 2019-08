LONGi a reçu pour plus de 2GW de commandes pour son module Hi-MO4 utilisant des tranches M6 (166mm) et insiste sur la nécessité de cohérence des normes

XI'AN, Chine, 29 août 2019 /PRNewswire/ -- « D'ici à la fin 2020, LONGi modernisera ses lignes actuelles de production de cellules et de modules et les transformera pour une production avec des tranches de 166mm. Les nouvelles lignes, comme la ligne de cellules monocristallines 5GW à Yinchuan, seront conçues d'emblée pour le format 166mm », a expliqué Wang Yingge, responsable du marketing à l'international chez LONGi Solar. « Les carnets de commandes pour les modules Hi-MO4 de LONGi faisant appel à des tranches de silicium monocristallin M6 ont dépassé 2GW. Une production à grande échelle commencera au troisième trimestre de 2019. »

Des tranches plus grandes permettent d'accroître la zone exposée à la lumière, ce qui permet à son tour d'augmenter la puissance et de réduire le coût. « L'équipement actuel pour le tirage et le tranchage de cristaux est compatible avec les tranches de silicium de 166mm. Les coûts de l'équipement de production pour les cellules et les modules sont plus bas et plus faciles à obtenir. « Calculée par 'flux', la ligne de production utilisant des tranches de 166mm accroîtra la capacité de 13 % par rapport au format 156mm », explique le professeur Shen Wenzhong, directeur de l'institut de recherche sur l'énergie solaire de l'université Shanghai Jiaotong.

En mai 2019, LONGi a annoncé que le prix de sa tranche de silicium monocristallin M6 était de 3,47 yuans/pièce, ce qui correspond à un surcoût minimal de seulement 0,4 yuan par rapport à sa tranche M2. La compatibilité des lignes de production de tranches avec M6 garantira des livraisons à grande échelle en 2019, réduisant ainsi le différentiel de prix à moins de 0,2 yuan, selon Wang Yingge.

À propos de LONGi

LONGi est l'un des plus grands fabricants solaires en Chine, avec une chaîne logistique complètement intégrée verticalement à partir d'ingot de silicium, de tranches, cellule à module. Ses capacités de cellule et de module atteindront respectivement 10GW et 16GW d'ici à la fin de 2019, et devraient atteindre 15GW et 25GW à la fin de 2020.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/781516/LONGi_Solar_Logo.jpg