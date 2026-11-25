Longevity Health lud am 23.11.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 1.07 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Longevity Health -0.830 USD je Aktie generiert.

Der Umsatz lag bei 0.3 Millionen USD – das entspricht einem Abschlag von 27.91 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 0.4 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch