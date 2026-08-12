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12.08.2026 06:21:10
Longevity als Investmentthema (Teil 2): Alles beginnt mit Daten
Im zweiten Teil unserer Longevity-Serie richten wir den Blick auf einen Bereich, der für Investoren zunehmend an Bedeutung gewinnt: die Digitalisierung des Gesundheitswesens. Während viele Anleger beim Thema Longevity zunächst […]
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