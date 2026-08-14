Longeveron stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Longeveron präsentierte am 12.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0.19 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0.330 USD erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 9.38 Prozent auf 0.3 Millionen USD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 0.3 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch