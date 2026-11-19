Longduoduo hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 16.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 96.97 Prozent auf 0.0 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 0.7 Millionen USD gelegen.

Redaktion finanzen.ch