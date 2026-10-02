Longduoduo präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Longduoduo hat am 30.09.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 32.98 Prozent auf 0.6 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 0.9 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Für das Geschäftsjahr wurde ein Verlust je Aktie von 0.020 USD gegenüber 0.010 USD im Vorjahr verkündet.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 1.82 Millionen USD – das entspricht einem Minus von 57.28 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 4.26 Millionen USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.ch