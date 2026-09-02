Long Yuan Construction Group hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Long Yuan Construction Group lud am 31.08.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0.45 CNY je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Long Yuan Construction Group ein EPS von -0.080 CNY in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 46.26 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 676.5 Millionen CNY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1.26 Milliarden CNY umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch