Long Jian Road Bridge stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Long Jian Road Bridge stellte am 05.01.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Das EPS wurde auf 0.15 CNY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0.180 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 2.31 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 6.91 Milliarden CNY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 7.08 Milliarden CNY umgesetzt.

Der Gewinn je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 0.400 CNY. Im Vorjahr hatte Long Jian Road Bridge 0.410 CNY je Aktie erwirtschaftet.

Beim Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wies das Unternehmen einen Rückgang von 2.72 Prozent auf 17.68 Milliarden CNY aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 18.18 Milliarden CNY erwirtschaftet worden.

