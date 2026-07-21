London Stock Exchange Aktie 2477098 / GB00B0SWJX34
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21.07.2026 12:31:40
London Stock Exchange-Aktie tiefer: Neue Handelsplattform LSE 24 soll 2027 starten
Die London Stock Exchange Group plant die Einführung einer neuen Plattform, um einen nahezu kontinuierlichen Handel von Montag bis Freitag zu unterstützen.
Die Plattform London Stock Exchange 24 werde internationalen Investoren mehr Flexibilität bieten, um auf Marktereignisse zu reagieren, über Zeitzonen hinweg auf Liquidität zuzugreifen und Risiken zu steuern, teilte das Londoner Börsen- und Finanzinformationsunternehmen am Dienstag mit.
LSE 24 werde getrennt vom Hauptmarkt der London Stock Exchange (LSE) betrieben, hiess es weiter. Der Hauptmarkt werde seine derzeitigen Handelszeiten beibehalten.
Die neue Handelsplattform soll bis Ende 2026 für Kundentests zugänglich sein. In der ersten Hälfte 2027 sollen dann börsengehandelte Produkte als erste Anlageklasse eingeführt werden. Dies steht unter dem Vorbehalt der behördlichen Genehmigung.In London verliert die LSE-Aktie zeitweise 1,20 Prozent auf 87,38 GBP.
Von Najat Kantouar
DOW JONES
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