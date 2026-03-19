Lombard Odier und Polar Capital lancieren neuen Healthcare-Fund

Genf (awp) - Die Genfer Privatbank Lombard Odier lanciert zusammen mit dem britischen Vermögensverwalter Polar Capital einen neuen Healthcare-Fund. Der aktiv verwaltete "PrivilEdge - Polar Capital Global Healthcare Fund" investiert global in grosse Unternehmen aus dem Gesundheitsbereich sowie in Biotech-Gesellschaften, wie das Institut am Mittwoch mitteilte.

Der Fonds verfolgt den Angaben zufolge eine dynamische Allokation zwischen etablierten Large-Caps und innovativen Biotech-Unternehmen. Das Portfolio umfasse 75 bis 90 Titel, heisst es. Ziel sei es, eine Outperformance gegenüber dem MSCI World Healthcare Index bei geringerer Volatilität zu erzielen.

an/cg