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19.03.2026 11:18:36
Lombard Odier und Polar Capital lancieren neuen Healthcare-Fund
Genf (awp) - Die Genfer Privatbank Lombard Odier lanciert zusammen mit dem britischen Vermögensverwalter Polar Capital einen neuen Healthcare-Fund. Der aktiv verwaltete "PrivilEdge - Polar Capital Global Healthcare Fund" investiert global in grosse Unternehmen aus dem Gesundheitsbereich sowie in Biotech-Gesellschaften, wie das Institut am Mittwoch mitteilte.
Der Fonds verfolgt den Angaben zufolge eine dynamische Allokation zwischen etablierten Large-Caps und innovativen Biotech-Unternehmen. Das Portfolio umfasse 75 bis 90 Titel, heisst es. Ziel sei es, eine Outperformance gegenüber dem MSCI World Healthcare Index bei geringerer Volatilität zu erzielen.
an/cg
Pensionierung im Fokus: Giulio Vitarelli über Vorsorge, Beratung und Wachstum der VZ
Im aktuellen BX Morningcall sprechen David Kunz und François Bloch mit Giulio Vitarelli, CEO des VZ Vermögenszentrums, über den Erfolg der VZ, den Unterschied zu klassischen Banken, die Rolle von unabhängiger Beratung und die Zukunft der Finanzbranche.
Im Gespräch geht es unter anderem um:
Warum die VZ seit Jahren stark wächst
Was das Geschäftsmodell von Banken und Versicherungen unterscheidet
Weshalb unabhängige Honorarberatung für viele Kundinnen und Kunden attraktiver wird
Wie die VZ Fachkräfte rekrutiert und intern ausbildet
Welche Rolle Deutschland, Pensionierung und Demografie für das Wachstum spielen
Warum künstliche Intelligenz den Berater nicht einfach ersetzt
Ein spannendes CEO-Interview über Pensionierung, Vermögensaufbau, ETFs, Beratung, KI und die Zukunft der VZ-Aktie.
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