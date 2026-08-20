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20.08.2026 10:24:36

Lombard Odier steigert Gewinn deutlich und erreicht Rekordvermögen

Genf (awp) - Lombard Odier hat im ersten Halbjahr 2026 deutlich mehr verdient. Gleichzeitig erreichten die verwalteten Vermögen dank neuen Kundengeldern und einer guten Anlageperformance einen Rekordwert.

Die Erträge stiegen in den ersten sechs Monaten im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 9 Prozent auf 740 Millionen Franken, wie die Genfer Privatbank am Donnerstag mitteilte. Der Geschäftsaufwand blieb trotz weiterer Investitionen in Personal und Technologie stabil. Unter dem Strich erhöhte sich der Reingewinn in der Folge um 25 Prozent auf 138 Millionen Franken.

Auch bei den Kundengeldern legte Lombard Odier deutlich zu. Die verwalteten Vermögen stiegen seit Ende 2025 um 7 Prozent auf den Rekordwert von 239 Milliarden Franken. Dazu hätten sowohl solide Nettomittelzuflüsse als auch eine gute Anlageperformance über die verschiedenen Anlagestrategien hinweg beigetragen, hiess es.

Kundenvermögen auf Rekordniveau

Die gesamten Kundenvermögen, die neben den verwalteten Geldern auch weitere bei der Bank gehaltene Vermögenswerte umfassen, nahmen um 5 Prozent auf ebenfalls rekordhohe 367 Milliarden Franken zu.

Senior Managing Partner Hubert Keller wertete die Entwicklung als Zeichen für das anhaltende Vertrauen der Kundschaft. Die Anlageteams hätten trotz eines komplexen Marktumfelds eine solide Performance erzielt.

Lombard Odier verfügt nach eigenen Angaben weiterhin über eine starke Kapitalausstattung. Die Bilanzsumme belief sich Ende Juni auf 17 Milliarden Franken. Die harte Kernkapitalquote (CET1) lag bei 31 Prozent und damit laut der Bank bei mehr als dem Doppelten der regulatorischen Anforderungen.

Lombard Odier beschäftigt weltweit 2895 Mitarbeitende. Die Privatbank ist mit 26 Büros in 19 Ländern und Regionen vertreten.

to/rw

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