Lombard Odier: Michael Strobaek wird Chief Investment Officer

Zürich/Genf (awp) - Nun ist klar, wohin es Michael Strobaek zieht: Der Noch-Chief Investment Officer der CS wechselt zur Privatbank Lombard Odier. Nachdem die Grossbank am (gestrigen) Donnerstag bereits Strobaeks Abgang vermeldet hatte, ist die Genfer Bank am Freitag nun nachgezogen und teilte die Berufung des Ökonomen per 1. November 2023 mit.

In seiner neuen Funktion werde Strobaek die Verantwortung für die Abteilung Investment Solutions weltweit übernehmen und den Vorsitz des Private Clients Investment Committee führen. Er werde an Frédéric Rochat, Managing Partner und Co-Leiter der Privatkundenabteilung der Gruppe, berichten.

Bei der CS wird Strobaek derweil durch Burkhard Varnholt ersetzt. Dieser ist seit 2016 der Stellvertreter Strobaeks. Zusammen mit seinen Teams werde Varnholt die Credit Suisse House View vorerst noch weiterführen und positionieren sowie den dann anstehenden Übergang leiten und unterstützen. Denn die CS dürfte ja bekanntlich in den kommenden Monaten von der Konkurrentin UBS geschluckt werden.

kw/dm